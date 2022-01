Jäger in Bayern wollen „Problem-Wolf“ nicht töten

Die Regierung von Oberbayern hatte mit der Allgemeinverfügung die - so das Amtsdeutsch - „zielgerichtete letale Entnahme“ des Tieres mit dem Gen-Code GW2425m zugelassen. Damit solle eine Gefährdung von Menschen verhindert werden. Es wäre der erste Wolf seit 140 Jahren, der in Bayern offiziell getötet werden darf. Der Bund Naturschutz und die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe klagen dagegen, eine Entscheidung über entsprechende Eilanträge wird in Kürze erwartet. Auch hierzulande Tirol zog das Tier, bevor es nach Norden wanderte, eine Blutspur.