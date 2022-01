Mayer verpasst Podest ++ Wolf vor England-Leihe

Es hätte die Sensation von Kitzbühel werden können, doch Last Minute rast der Franzose Blaise Giezendanner unerwartet auf der Streif auf Rang drei und verdrängt somit den Kärnter Matthias Mayer beim Abfahrts-Klassiker vom Podest. Alles zum spannenden Rennen und zum Sieger des Tages, Speed-Spezialist Aleksander Aamodt Kilde, sehen Sie heute in den krone Sport News mit Katie Weleba! Außerdem alle Infos zu Hannes Wolfs nächstem Karriereschritt in England und dem Achtelfinale der Australian Open.