Obsorgefall: Behinderter Bub muss in Heim bleiben

Mutter wendet sich nun an Menschenrechtsgerichtshof

Das Gericht wirft ihr vor, Erziehungsberatung und Therapie nicht zu besuchen. „Alle unsere Gegenbeweise haben nichts gebracht. Weil der Oberste Gerichtshof unseren außerordentlichen Revisionsrekurs abgelehnt hat, müssen wir uns nun an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden“, so Margreth Tews, psychosoziale Begleiterin. Rechtlich mag die Kindesabnahme in Ordnung sein. Menschlich ist der Fall aber eine Katastrophe!