Kreuzungsunfall wegen glatter Fahrbahn

In Hallwang konnte am Donnerstagabend ein Autofahrer (23) wegen des starken Schneefalls und der glatten Fahrbahn sein Fahrzeug vor einer Kreuzung nicht mehr anhalten und rutschte in die Landesstraße hinein. Zu dem Zeitpunkt fuhr ein Mann (45) aus Lochen zur Kreuzung und es kam zum Unfall. Der 23-Jähriger und seine Beifahrerin (22) wurden verletzt und wurden ins UKH gebracht.