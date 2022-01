Es kracht auf verschneiten Straßen im Minutentakt

Vor allem sind die Bezirke Freistadt, Rohrbach, Gmunden und Vöcklabruck sind betroffen. Ganze Straßenabschnitte sind dicht. Teilweise gibt´s auch für die Einsatzkräfte kaum ein Durchkommen. Im Zentralraum ist es vergleichsweise ruhig, hier kommt nur Regen an. Allerdings soll es in der Nacht auch bis in tiefe Lagen schneien.