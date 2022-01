Wieder kein Covid-Bonus für Sanitäter

Das Land will 300 Euro an 20.000 Salzburger in Gesundheitsberufen ausbezahlen. Die eigentlich gut gemeinte Geste sorgt aber für Unmut. Auf der Bonus-Liste fehlen nämlich Berufsgruppen, bei denen das Coronavirus täglicher Begleiter ist. So gehen Zivildiener, Sanitäter und auch Mitarbeiter in den Impf- und Teststraßen leer aus – schon wieder. Auch bei der Corona-Prämie des Bundes gingen sie leer aus.