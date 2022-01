Viele Anfragen zu hohen Energiekosten und Corona

Kein Thema beschäftigt die Menschen aktuell so sehr wie die stark gestiegenen Energiepreise. „Energie ist ganz wesentlich für die Versorgungssicherheit der Menschen. Es muss daher sichergestellt sein, dass Betroffene nicht mitten in der kalten Jahreszeit ohne Strom und Heizung dastehen“, sagt AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser.„Ganz besonders betroffen sind gerade jene Haushalte, die sich aufgrund von Corona in Kurzarbeit befinden oder die in Arbeitslosigkeit geraten sind. Es braucht daher einen Abschaltverzicht bis Frühjahr 2022, höhere Heizkostenzuschüsse und eine temporäre Senkung der Umsatzsteuer auf zehn Prozent für Strom und Gas“, so Wieser.