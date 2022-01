Getrübte Stimmung in den Salzburger Klassenzimmern

Doch angesichts der derzeitigen Infektionslage wird sich das nicht so schnell ändern. Salzburg liegt mit einer Inzidenz von knapp 2500 im traurigen Spitzenfeld. Und auch die Schulen kämpfen mit einer Wocheninzidenz von 3000 bis 4000. Am Donnerstag mussten weitere 40 ins Distance-Learning wechseln. Zudem gab es allein in dieser Woche über 1700 positive Antigenschnelltests in den Salzburger Klassenzimmern. Wie viele davon aber tatsächlich positiv sind, könne laut Bildungsdirektion nicht gesagt werden.