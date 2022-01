Pflegelehre: Vorarlberg soll Modellregion werden

Vorarlberg hat für das kommende Halbjahr den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz inne. Als eines der wichtigsten Ziele hat sich Wallner auf die Fahnen geschrieben, in Sachen Pflegereform „endlich etwas weiterzubringen“. Die Einführung der Pflegelehre steht schon seit Langem auf seinem Wunschzettel, insofern kommt der Vorstoß, Vorarlberg zur Modellregion zu machen, keineswegs überraschend. Der Landeshauptmann ist überzeugt davon, dass die Pflegelehre ein taugliches Instrument ist, um dem immer größer werden Personalmangel Herr zu werden. Bedenken, dass Jugendliche für diese auch psychisch herausfordernde Tätigkeit womöglich nicht geeignet seien, wischt er weg: „Man muss ja nicht mit der Pflege direkt am Bett beginnen, sondern kann die Ausbildung so gestalten, dass die Jugendlichen Schritt für Schritt in die Aufgabe hineinwachsen.“