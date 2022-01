Mann nach Tsunami 28 Stunden auf See überlebt

Gesamte Landwirtschaft ruiniert

Mittlerweile ist der Flughafen des Südsee-Archipels wieder funktionsfähig. Ein neuseeländisches Flugzeug brachte Baumaterial, Stromerzeuger, Hygienemittel und Ausstattung für Kommunikation. Mit an Bord ist auch Trinkwasser, denn die Vulkanasche hat in weiten Teilen der betroffenen Gebiete das Wasser verunreinigt. Auch die gesamte Landwirtschaft sei ruiniert, sagte der Präsident der Nationalversammlung in Tonga, Fatafehi Fakafanua, unter Tränen.