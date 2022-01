NS-Spruch auf Kriegerdenkmal empört Antifaschisten

„Ewig ist der Toten Tatenruhm“, lautet die Inschrift auf einem 1942 errichteten Kriegerdenkmal in Aschach an der Donau. Ein Spruch, der bei Antifaschisten für Empörung sorgt, weil er die gefallenen Wehrmachtssoldaten als Helden verklärt. Am 26. Jänner halten mehrere Organisationen dort eine Mahnwache ab.