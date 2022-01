Das krone.tv-Kitzbühel-Studio ab 19.30 Uhr LIVE

Das krone.tv-Studio direkt aus Kitzbühel! Pünktlich zum Start in den Hahnenkamm-Wahnsinn meldet sich Michael Fally um 19.30 Uhr erstmals live aus dem „Krone“ Mediacenter am Fuß der Streif. Highlights in der Sendung: ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober im Gespräch, Fritz Strobl und Joachim Puchner im Live-Doppel-Talk, Hermann Maier und seine Erinnerungen an die Streif, eine Gesangseinlage von Ania Jools und eine brisante Gesprächsrunde mit dem Kitzbüheler Bürgermeister Klaus Winkler und der Kitzbühel-Tourismus-Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser.