Schutz der Grundrechte braucht Eile statt Weile

„Einstweiliger Rechtsschutz“ in Deutschland

In Deutschland hätten sich Eilverfahren vor dem dortigen Bundesverfassungsgericht unter dem Begriff „Einstweiliger Rechtsschutz“ bewährt. Damit kann beispielsweise rasch über Grundrechtseingriffe entschieden werden. Diese rechtsstaatliche Modernisierung verlangt die FPÖ auch für Österreich. Zuständig für entsprechende Gesetzesänderungen ist der Bund, weshalb die FPÖ ihr Anliegen als Resolution an eben diesen einbringt. Die ÖVP hat bereits Unterstützung signalisiert, Mahr will aber auch noch andere Parteien mit ins Boot holen, bevor sie auf die Reise geschickt wird. Sein Schlusswort: „Aufgrund leichtfertiger Grundrechtseingriffe ist es aus unserer Sicht notwendig, schneller Rechtssicherheit zu erhalten. Diese Eilverfahren gibt es in Deutschland bereits. Eine Einführung in Österreich fordern auch namhafte Rechtsexperten, wie zum Beispiel der Präsident der österreichischen Rechtsanwaltskammer, Dr. Rupert Wolff, oder die ehemalige OHG-Präsidentin Dr. Irmgard Griss.“