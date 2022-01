Matura-Regelung bringt kommende Woche neue Streiks

Proteste zeigen bislang keine Wirkung

Die AKS hat schon am Dienstag in einigen Schulen „Warnstreiks“ organisiert, dazu gab und gibt es auch in den kommenden Tagen noch Initiativen von Schulsprechern an anderen AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS). Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hielt an den Maturaplänen trotzdem fest. Die von der ÖVP-nahen Schülerunion dominierte Bundesschülervertretung (BSV) distanzierte sich von den Protesten und will die Freiwilligkeit der mündlichen Matura durch Verhandlungen erreichen.