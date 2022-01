Pickerl als Jobkiller in Wien?

In vielen Berufen, bei Lehrern, Kindergartenpädagogen oder in der Pflege etwa ist die Personaldecke ohnehin dünn. Durch das Parkpickerl könnten bald weitere Kündigungen bzw. Versetzungen eingereicht werden. Bei den Lehrern pendelt knapp eim Viertel tagtäglich in die Bundeshauptstadt. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Kindergärten. Zahlreiche Mitarbeiter in privaten Organisationen sind nämlich kurz vor dem Absprung aus ihrem Job, weil sie kein Parkpickerl bekommen. Die Stadt Wien lehnt eine Sonderregelung für Pädagogen strikt ab. Die Lehrer könnten mit demselben Bus in die Schule fahren wie ihre Schüler, heißt es. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.