Bäcker in der Krise: Wer wird unser Brot backen?

Ausbildungszahlen sind im Sinkflug

Gab es 1980 noch 102.051 Lehrlinge in ganz Österreich in der Sparte Gewerbe und Handwerk, wo auch die Bäcker beheimatet sind , waren es 2021 nur noch 46.874. In Kärnten entschließen sich aktuell gar nur noch zwanzig Lehrlinge pro Jahr für diesen Beruf. „Die Tendenz ist ganz klar sinkend“, erklärt Vallant im Gespräch mit der „Krone“. Dafür halten sich hingegen die Zahlen des Lehrberufes Konditor, der eng mit dem des Bäckers verwandt ist, stabil. „In diesem Job fangen jährlich 80 Lehrlinge an.“ Für Vallant beruhen diese Zahlen zum Teil auf einem Missverständnis, denn: „Die meisten glauben, als Bäcker muss man immer nur in der Nacht arbeiten, aber das stimmt zum Teil einfach nicht mehr.“ Immer mehr Bäckereien stellen ihren Betrieb auf Tagesproduktion um.