Frau musste auf Schutzweg zur Seite springen

Der Zwischenfall ereignete sich, wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, schon am 14. Jänner. Gegen 8.15 Uhr überquerte eine 23-jährige Österreicherin den Schutzweg in der Martin Pichler Straße in Wörgl. Zur gleichen Zeit fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker mit angeblich überhöhter Geschwindigkeit mit einem Pkw auf der dortigen Gemeindestraße in Richtung Wildschönau. Die Frau konnte gerade noch nach vorne weglaufen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Die Fußgängerin kam jedoch zu Sturz und zog sich erhebliche Verletzungen zu.