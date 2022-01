Wohnungspreise in Flachau steigen kräftig an

Rekordwert: 13.979 Euro pro Quadratmeter

Rund um die Zillertal-Arena, also etwa auch in Krimml und Wald im Pinzgau, gingen die Preise auch zurück (minus sieben Prozent, 6345 Euro pro Quadratmeter). Damit stagnierten die Kaufpreise im Vorjahr auch dort auf hohem Niveau. Zum Vergleich: Etwa in Kitzbühel kletterte der Kaufpreis auf sagenhafte 13.979 Euro pro Quadratmeter – ein Plus von 24 Prozent! In Schladming legten die Preise um 7 Prozent zu (7631 Euro). Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht, heißt es von Seiten der Internetplattform. „Der Trend zum Zweitwohnsitz hat sich in der Pandemie extrem verstärkt. Deshalb gehen wir davon aus, dass ein Ende des Preisanstiegs aktuell nicht in Sicht ist“, berichtet Markus Dejmek, Chef von ImmoScout 24. Günstig Wohnungen kaufen kann man momentan wohl nur am Semmering – dort kostet ein Quadratmeter gerade einmal 2000 Euro.