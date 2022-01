Zahl der Neuinfektionen in Salzburg steigt stark

Sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Berechnungen des Landes auf bisher noch nicht erreichte 2.304 an, auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern hat in den vergangenen drei Tagen wieder zugenommen. So befanden sich am Mittwochvormittag 71 Covid-19-Patienten im Spital, davon 15 auf der Intensivstation.