Asterix redet Kölsch: Jetzt Mundart-Band gewinnen!

Dialekt-Geschichten als Sprachreisen für zu Hause

Dabei sind die Dialekt-Geschichten nicht nur für gebürtige Kölner ein echter Lese-Leckerbissen, denn das Besondere an den Mundart-Bänden ist (gerade auch in Pandemiezeiten), dass sie den Leser stets auf eine unterhaltsame Sprachreise mitnehmen - und uns so aus unserem oftmals vielleicht grauen Alltag herausreißen.