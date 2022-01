Neue Initiative will Digitalisierung vorantreiben

Digitales Training

Beim Qualifizierungsthema geht es darum, wie Firmen die richtigen Mitarbeiter finden können. „Das Entwickeln von Kompetenzen ist ein sehr wichtiger Teil der Initiative“, sagt Erlach. Auch mit dem Arbeitsmarktservice werde kooperiert. Die Menschen sollen „digital trainiert“ werden. „Man kann nicht überall warten, bis das Bildungssystem reagiert, es nachzieht. Wir brauchen kurzfristig Maßnahmen, um Leute an das Digitalisierungsthema heranzubringen.“ Gemeinsam mit dem AMS und Fit4Internet will Erlach bis Ende 2024 bis zu 120.000 Personen weiterbilden. Auch tradierte Berufsbilder sollen sich auflösen, so die Hoffnung. Dann würden auch mehr weibliche Talente in technisch-digitale Berufe gehen, so Erlach.