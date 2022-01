Seit Monaten ruinieren Drifter Innviertler Wiesen

Zwischen 10. Februar 2021 und 8. Jänner 2022 kam es in den Gemeindegebieten Sankt Johann am Walde und Maria Schmolln in fünf Fällen zu erheblichen Flurschäden auf Wiesen durch „Driften“ von unbekannten Tätern mit teilweise geländegängigen Fahrzeugen. Zwischen 6. Oktober 2021 und 9. Oktober 2021 wurde auch ein Sportplatz in Sankt Johann am Walde auf dieselbe Art und Weise erheblich beschädigt.