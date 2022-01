Salzburg macht die Rechnung ohne Gemeinden

„Da gibt es null Vorinformation, davon höre ich gerade zum ersten Mal!“, ist Hansjörg Obinger, Bürgermeister von Bischofshofen (SPÖ) erstaunt. Thema sind die überwachten Selbst-Tests, die ab Ende nächster Woche wieder in den Gemeinden angeboten werden sollen. Das Land will das Test-Angebot vor dem Höhepunkt der Omikron-Welle breiter aufstellen. Bis zu den Zuständigen hat es die Information aber nicht überall geschafft. „Wir werden unseren Beitrag leisten und alle notwendigen Schritte gehen, aber was mehr als befremdlich ist, ist, dass die Kommunikation zwischen Land und Gemeinden nicht stattfindet. Uns wird nur permanent von oben ausgerichtet, was bei uns als nächstes passiert“, sagt Obinger verärgert.