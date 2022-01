Große Nervosität und eine „Lizenz zum Pinkeln“

Auch unabhängige Stellen melden sich zu Wort. Der altehrwürdige Salzburger Stadtverein von 1862 bekennt in einem Brief an ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner, „über viele Jahre“ für den Ausbau gewesen zu sein. Nun gebe es aber eine große Mehrheit im Verein gegen den 40 Millionen Euro teuren Ausbau. Preuner wird ersucht, eine Bürger-Befragung durchzuführen. Schließlich wären auch die Altstadt-Bewohner überwiegend gegen den Ausbau. Preuner wundert sich über diese Position und setzt weiter ganz auf Bewohner-Parkplätze in der neuen Garage. Kritische Warnungen wird der Bürgermeister auch heute, Mittwoch, hören, wenn er von einer Abordnung der „Fridays for Future“ Besuch bekommt.