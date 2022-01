Nur Wien hat größeren E-Auto-Anteil als Rohrbach

In Oberösterreich wurden mit 1135 E-Autos im Bezirk Linz-Land zwar die meisten, aber im Vergleich zu den Gesamt-Neuzulassungen mit 18,7 Prozent weniger als in Rohrbach zugelassen, wo 238 neue Batterie-Wagen einem Anteil von 20,4 Prozent entsprechen. Auffallend: Linzer, Welser und Steyrer zeigen deutlich am wenigsten Freude mit den E-Autos.