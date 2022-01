Ab auf die Skipiste - Und zwar mit dem PKW

Weiter traf die Polizei um kurz nach Mitternacht in der Stadt Salzburg in der Gaswerkgasse auf einen am Boden liegenden Mann. Daneben lag ein Fahrrad. Wie sich herausstellte, war der 32-jährige Oberösterreicher aus dem Bezirk Grieskirchen gestürzt und wolle daher nicht mehr weiterfahren. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch. Dieser ergab 2,4 Promille. Da sich der Oberösterreicher nicht verletzt hatte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Zudem zeigte die Polizei ihn an.