Schüler streikten: „Uns reicht es“

Um Punkt 11:15 Uhr strömten die Schüler gestern aus dem Schultor hinaus vor die AHS Rahlgasse. „Nicht mit uns! Nicht mit uns!“ hallt es durch die Rahlgasse. Erst letzte Woche wurde ein offener Brief an Bildungsminister Polaschek (ÖVP) und die gesamte Bundesregierung geschickt, der jedoch unbeantwortet geblieben ist. Mehr als 150 Schulen beteiligten sich österreichweit aus diesem Grund an den Streiks. Vor allem die fehlenden Sicherheitsmaßnahmen und die Regeln für die mündliche Matura werden bekritelt. Auch wird gefordert, den Fokus vermehrt auf die psychische Gesundheit zu legen. Weitere Proteste sind nicht ausgeschlossen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.