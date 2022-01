Corona-Maßnahmengegner vor Strafgericht

Am Nachmittag fand dann der zweite Prozess am Landesgericht Salzburg in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt. Die beiden unbescholtenen Angeklagten, ein 39-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau, zeigten sich tatsachengeständig. Der Salzburger soll am 24. Jänner 2021 beim sogenannten „Corona-Sonntags-Spaziergang“ in der Stadt Salzburg Aufnahmen von Polizisten in Zivilkleidung in einer Internet-Chatgruppe veröffentlicht und sie nicht nur als „Fake Nazi Zivilpolizist“ beleidigt, sondern auch als Clowns verspottet haben.