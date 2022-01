Lebenslang für Mord an vierfacher Mutter

„Das Opfer wurde hingerichtet. Es war brutal und gnadenlos!“ - Der Staatsanwalt findet am Montag beim Prozess in Graz klare Worte für die unfassbare Bluttat eines Afghanen an seiner Frau. 15-mal stach der 44-Jährige auf sein Opfer ein. Derart wuchtig, dass beim letzten Angriff das Messer im Brustbein stecken blieb!