Weniger Private wählen Weg aus Schuldenfalle

„Schuldner nicht in der Lage, etwas anzubieten“

Noch bis zum Lockdown im November habe man „viele Konkurse“ in der Beratungsstelle verzeichnet. „ Mit dem Herunterfahren ist das zurückgegangen“, so Niederreiter. Ähnlich sieht das Franz Blantz vom Alpenländischen Kreditorenverband – er findet, dass die Schuldnerberatungen während der Lockdowns nicht ausreichend mit den Schuldnern in Kontakt geblieben wären.