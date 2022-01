Warum Vorarlberg eine Innovationskultur braucht

Sucht man nach den Ursachen dafür, sticht einem rasch ein Indikator ins Auge, bei dem das Ländle Welten hinten den Topregionen liegt - nämlich die Ausgaben der öffentlichen Hand für Forschung und Entwicklung. Nur 1,8 Prozent des BIPs werden hier in Forschung und Entwicklung investiert - bei unseren Nachbarn liegt dieser Wert teils um ein Mehrfaches höher. Dementsprechend niedrig ist auch die Anzahl der Studierenden - nur 5,29 von 1000 Vorarlbergern streben nach einem akademischen Abschluss, in Liechtenstein sind es fast acht Mal so viele. Das geht natürlich zu Lasten der Innovationsfähigkeit des Standorts. Zwar sei Vorarlberg in Sachen Patentanmeldungen durchaus konkurrenzfähig, dies läge aber vor allem an der Innovationskraft der Unternehmen selbst, so Ohneberg. Damit das gesamte Potenzial zur Entfaltung kommen könne, sei vor allem das Land gefordert: „Die öffentliche Hand kann nicht selbst für Innovationen sorgen, aber sie kann die Rahmenbedingungen dafür schaffen.“