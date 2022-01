14-Jährige fuhr auf Güterzug-Trittbrett mit

Eine 14-Jährige ist verbotenerweise auf dem Trittbrett eines Güterzugs nahe Magdeburg mitgefahren und hat sich damit in Lebensgefahr gebracht. Die Jugendliche habe in der Nacht auf Montag fast eine Stunde bei Tempo 100 auf dem Trittbrett ausharren müssen, teilte die Bundespolizei in Hannover mit. Als der Zug an einer Baustelle in Cremlingen bei Braunschweig hielt, habe das Mädchen beim Lokführer an die Tür geklopft.