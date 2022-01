Sound & Snow Gastein verschoben

Anstatt am 8. April, wird Fischer am 8. November in Bad Hofgastein die Massen zum Jubeln bringen. „Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitwirkenden, Künstlern und vor allem der KonzertbesucherInnen steht unverrückbar im Vordergrund, ebenso wie der Umstand, dass in der momentanen Situation eine Planungssicherheit für die tausenden Fans absolut nicht gegeben ist. Aus diesem Grund haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen die Konzerte nochmals zu verschieben“, so Klaus Leutgeb vom Veranstalter.