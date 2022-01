15.419 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

Die meisten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurden in der Bundeshauptstadt Wien mit 4196 Fällen dokumentiert. In Niederösterreich gab es 2391 Infektionen, in Tirol 2302, in Oberösterreich 2270, in Salzburg 1721, in der Steiermark 1103, in Kärnten 604, in Vorarlberg 539 und im Burgenland 293.