Manhart wehrt sich nach Kritik von ÖGB-Chef

In Lech stehen aufgrund von Personalmangel zwei Liftanlagen still. Der mächtige Seilbahnchef Michael Manhart hatte daraufhin im ORF-Interview die These aufgestellt, dass „bei uns Arbeitslose offenbar so gut bezahlt werden, dass sie nicht mehr in den Skigebieten arbeiten wollen“. Der ÖGB-Landeschef warf ihm deswegen „Steinzeitrhetorik“ vor, was wiederum Manhart nicht auf sich sitzen lassen will.