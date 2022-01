Plus 20% in einem Jahr: krone.at weiter Nummer 1

Die meisten Besuche

Im turbulenten Feiertags-Monat Dezember war die „Krone“ damit jene Zeitungsseite, auf der sich die Menschen in Österreich am häufigsten informiert haben: 66.2 Millionen Besuche bedeuten Platz 1 unter allen privaten Medien des Landes und zeigen, dass in diesen schwierigen Zeiten sachliche Corona-Recherche und schnelle Information angenommen werden. Lesertreue als Stärke der „Krone“ - online wie in Print, und das über Jahre hinweg.