16.749 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

Wie sieht es in den einzelnen Bundesländern aus? Wie bereits am Vortag wurden auch am Samstag die meisten Neuinfektionen in Wien gemeldet. Dort haben sich 4782 weitere Menschen mit dem Virus infiziert, gefolgt von Oberösterreich mit 2939 Fällen. In Niederösterreich liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei 2406, in Tirol bei 1861 und in Salzburg bei 1588. 1426 weitere Corona-Fälle gibt es in der Steiermark, 773 in Vorarlberg und 686 in Kärnten. „Nur“ 288 Neuinfektionen hat das Burgenland registriert.