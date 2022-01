„Eternals“: Marvel-Superhelden bekommen Zuwachs

Mit „Eternals“ flimmern gleich zehn neue Helden über unsere TV-Schirme. Die titelgebenden, gottgleichen - und natürlich mit Superkräften ausgestatteten - Charaktere (gespielt unter anderem von Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan oder Richard Madden) haben seit Jahrtausenden den Auftrag, die Erde und ihre Bewohner vor den bösartigen Deviants zu beschützen. Allerdings ist es ihnen verboten, in jegliche Konflikte einzugreifen, in denen keine Deviants involviert sind - also Kriege oder außerirdische Bedrohungen wie Loki und Thanos.