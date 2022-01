„München“ auf Netflix: Am Puls der Geschichte

„München“ ist trotz der fiktiven Verschwörung kein Thriller, sondern arbeitet mit schwelender Anspannung, dramatischen Appellen in Hinterzimmern und geheimnisvollen Tatmotiven. Das zieht sich teilweise etwas, es mangelt an echten Höhepunkten. Die Darsteller sind jedoch allesamt sehenswert: Jeremy Irons als bröckelnder Chamberlain, George MacKay als zweifelnder englischer Diplomat Hugh Legat, Jannis Niewöhner als sein aufbrausender Gegenpart Paul von Hartmann. Die Frauenrollen sind in diese Geschichte mit der Brechstange eingefügt worden, hatten sie doch politisch zwischen den Kriegen in der Realität nichts zu sagen. Sandra Hüller zieht als Helen Winter im Hintergrund die Strippen, Liv Lisa Fries dient als Lenya als Bindeglied zwischen den Diplomaten. Ein Film für Geschichts-Enthusiasten!