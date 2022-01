Schwarze Schafe bringen ganze Branche in Verruf

Hermann Schnell von der Auhofalm in Wagrain will nicht alle Hüttenbetreiber in einen Topf geworfen sehen. „98 Prozent befolgen die Vorgaben, da bin ich mir sicher!“ Der Infektionsteufel liegt bei Omikron auch im Detail: Service-Personal, das geimpft ist, muss sich nicht testen lassen. Das öffent unerkannten Ausbrüchen Tür und Tor. Der Ruf, dass sich auch vollimmunisierte Personen regelmäßig testen lassen müssen, wird lauter.