Eieruhr statt Luftfilter gegen Viren

Vor dem Schulbeginn gab es in den sozialen Medien Diskussionen um die Schutzmaßnahmen für die Schüler und das Lehrpersonal. Ein besorgter User spielte auf die versprochenen CO2-Messgeräte und Luftfilter in Schulen an: „Es wäre schön, wenn es etwas ‘während Corona‘ gäbe, was über Testen und Masken tragen hinaus geht. Luftfilter, CO2 Messgeräte zum Beispiel.“ Die Grünen-Bildungssprecherin Sibylle Hamann hat eine billigere Alternative. Sie schrieb: „CO2-Messgeräte ändern an den Viren in der Luft gar nix. Um ans regelmäßige Lüften zu erinnern, erfüllt z.B. eine Eieruhr denselben Zweck.“ Der Vorschlag der sorgte für Erheiterung im Netz: „Da hat sich eine Regierungspartei eine interessante Strategie ausgedacht.“ Wir meinen: Hamann und ihre Eieruhr-Idee haben sich den Kasperl der Woche verdient!