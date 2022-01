Skifahrerin prallte gegen Hotelwand

Im Skigebiet Obertauern verlor am Freitagnachmittag eine 64-jährige Österreicherin beim Bergabfahren im Bereich kurz vor der Talstation die Kontrolle über ihre Skier und prallte ungebremst in die Hauswand eines am Pistenrand befindlichen Hotels. Die Verletzte wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach verbracht.