Prognose des Landes

Mit einem Wert von 1881,4 war die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg am Freitag so hoch wie nie zuvor. Berechnungen zufolge soll der Höhepunkt der Omikron-Welle in bereits zwei Wochen erreicht sein. Die 7-Tage-Inzidenz soll sich bei 3500 bis 4500 Neuinfektionen einpendeln. Ab dann würde die Zahl der Infektionsfälle rapide abnehmen, so der Landesstatistiker Gernot Filip. In den Spitälern erwartet man keine kritische Bettenbelegung mehr, auch wenn bis Februar mit einem deutlichen Anstieg gerechnet wird. Aktuell liegen zwar 14 Personen auf Intensivstationen. Diese seien aber alle noch mit der Delta-Variante infiziert, erklärte Uta Hoppe von den Landeskliniken.