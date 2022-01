Arbeiter stürzte rücklings zwei Meter tief in Bach

Per Handy Arbeitskollegen alarmiert

Dabei rutschte der 53-Jährige aus und stürzte, mit dem Rücken voran, ca. zwei Meter tief in den Etzelshofener Bach. Er rief mit seinem Handy seine Arbeitskollegen an und bat diese um Hilfe, da er starke Schmerzen im Bereich des Rückens spürte. Die Arbeitskollegen zogen ihn aus dem Bach, stabilisierten den Verletzten am Ufer und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 53-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Schärding gebracht.