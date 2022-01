Djokovic kämpft um Visum ++ Kilde siegt in Wengen

Novak Djokovic kämpft in Australien weiter um sein Visum, Aleksander Aamodt Kilde holt sich den Sieg in der ersten Wengen-Abfahrt und Matthias Walkner fährt bei der Rallye Dakar aufs Podest - das sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News am Freitag, dem 14. Jänner.