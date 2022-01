„Natur im Garten“ lädt zum Frühlingserwachen 2.0

Wie können Sie dabei sein?

Um Anmeldung wird beim „Natur im Garten“-Telefon unter 02742/74 333 oder Online auf naturimgarten.at gebeten. Bei erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen der Link zur Zoom-Veranstaltung einen Tag vor der Veranstaltung per Mail zugeschickt. Die Teilnahme ist jedoch auch ohne Anmeldung möglich. Für all jene, die sich nicht angemeldet haben, steht der Link am 22. Jänner auch auf der Website zur Verfügung.