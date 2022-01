2000 Kurzarbeitsanträge sind noch nicht bearbeitet

Am 22. November begann für Gastronomie, Hotellerie und den stationären Einzelhandel die bisher letzte von der Regierung verordnete Zwangspause, die in Oberösterreich bis zum 17. Dezember dauerte. Doch noch immer warten Unternehmen in Oberösterreich auf grünes Licht durch das Arbeitsmarktservice, ob und dass ihre Kurzarbeitsanträge bewilligt werden.