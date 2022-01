Landsleute fahren trotz Pandemie auf NÖ-Bahnen ab!

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hatten es sich die NÖ-Bahnen 2021 zum Ziel gesetzt, möglichst viele Gäste in die blau-gelben Bahnen und Seilbahnen zurückzuholen - mit Erfolg! Denn die sechs Bahnen und zwei Seilbahnen unter dem blau-gelben Dach ziehen für das abgelaufene Jahr jetzt in der „Krone“ optimistisch Bilanz. "Unsere Gäste haben unseren Bahnen in diesen so herausfordernden Monaten großes Vertrauen entgegengebracht.