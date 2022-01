Kontaktverfolgung erfasst nur mehr Infizierte

In Salzburg muss das Contact Tracing nun vor der hohen Zahl täglicher Neuinfektionen kapitulieren. Bis auf Weiteres werden nur mehr infizierte Personen behördlich erfasst und in Quarantäne geschickt. Nahe Kontaktpersonen wie Haushaltsangehörige werden nicht mehr behördlich abgesondert, teilte das Land am Donnerstag mit. Ein umfassendes Kontaktpersonenmanagement gebe es weiter für sensible Bereichen wie Seniorenwohnhäuser und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.