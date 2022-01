100.000 Euro mit Online-Betrug ergaunert

Zurzeit werden im Bundesland Salzburg wieder vermehrt betrügerische Anrufe von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern gemeldet. Die Täter rufen bei den Opfern mit verfälschten Rufnummer an und geben sich als Microsoft-Support-Mitarbeiter aus. Sie täuschen ihre Opfer und geben beispielsweise an, dass bereits Fehlermeldungen vom Computer des Opfers in der Microsoft-Zentrale empfangen wurden und bringen die Opfer dazu eine Software für Fernzugriff am Computer zu installieren. Danach werden die Opfer dazu aufgefordert sich auf diversen Portalen (u.a. E-Banking) mit den eigenen Zugangsdaten anzumelden. Den Opfern werde unter anderem mitgeteilt, dass eine neue Windows-ID angefertigt werden müsse, da die bereits bestehende Lizenz abgelaufen sei. Um diese verifizieren zu können, benötige der Microsoft-Mitarbeiter ein Foto des Lichtbildausweises der Opfer. In weiterer Folge verwenden die Täter die erhaltenen Daten nicht nur für Kontoabbuchgen, sondern diverse andere Straftaten (Identitätsdiebstahl, Erpressung, Datendiebstahl etc.)